نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، عن تأييده تولي مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدريب منتخب بلاده لكرة القدم.

وقال في مقابلة مع محطة «باند سبورت» البرازيلية: «البرازيل ستتمتع بامتياز وجود مدرب أجنبي لمنتخبها. أنشيلوتي هو الرجل الذي فاز بكل شيء، ومتأكد من أنه سيقدم الكثير للكرة البرازيلية».

رودريغو يؤيد تولي الإيطالي تدريب المنتخب البرازيلي

اتفق مهاجم ريال مدريد رودريغو جويس مع نيمار في الإشادة بالإيطالي أنشيلوتي، على الرغم من أنه أشار إلى أن احتمالية توليه تدريب «السيليساو» ليست مؤكدة.

وقال رودريغو: «أعرف أنه الخيار الأول للمنتخب. الرئيس البرازيلي يريد التعاقد معه، واللاعبون أيضا يريدونه. أنا وميليتاو نعرفه ونعرف قدراته. لذلك سيكون من المهم للغاية أن يكون أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بعد. نتمنى أن يتولى تدريب المنتخب بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد».

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد البرازيلي توصل لاتفاق مع أنشيلوتي على توليه تدريب المنتخب البرازيلي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو 2024.

لولا دا سيلفا ينتقد المنتخب البرازيلي

في وقت سابق، انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جودة كرة القدم في البلد المتوج بطلا للعالم خمس مرات، وغياب مدرب على رأس «السيليساو».

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وقال لولا: «كرة القدم البرازيلية لا تسير على ما يرام. لم نعد نملك أفضل كرة قدم في العالم. من المحزن أن المنتخب البرازيلي الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في العالم لم يجد بعد مدربًا».

موقف أنشيلوتي من تدريب المنتخب البرازيلي

إزاء الدعوات التي طالبته بتولي تدريب المنتخب البرازيلي، أغلق أنشيلوتي الباب أمام احتمالية تعاقده مع البرازيل، ليكون مدرب «السيليساو»، في ضوء إصرار الاتحاد البرازيلي على التعاقد معه، قائلا: «أشعر بحالة جيدة في مدريد، وتربطني علاقة رائعة بفلورنتينو بيريز. كما أن الحياة في إسبانيا ساحرة».

ويصر أنشيلوتي على احترام عقده مع ريال مدريد، علما بأن العقد ينتهي في يونيو من العام المقبل.