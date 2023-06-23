  • Alwasat News
Atwasat

نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 02:20 مساء
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي
نيمار خلال إحدى مباريات المنتخب البرازيلي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عبر مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، عن تأييده تولي مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدريب منتخب بلاده لكرة القدم.

وقال في مقابلة مع محطة «باند سبورت» البرازيلية: «البرازيل ستتمتع بامتياز وجود مدرب أجنبي لمنتخبها. أنشيلوتي هو الرجل الذي فاز بكل شيء، ومتأكد من أنه سيقدم الكثير للكرة البرازيلية».

رودريغو يؤيد تولي الإيطالي تدريب المنتخب البرازيلي
اتفق مهاجم ريال مدريد رودريغو جويس مع نيمار في الإشادة بالإيطالي أنشيلوتي، على الرغم من أنه أشار إلى أن احتمالية توليه تدريب «السيليساو» ليست مؤكدة.

وقال رودريغو: «أعرف أنه الخيار الأول للمنتخب. الرئيس البرازيلي يريد التعاقد معه، واللاعبون أيضا يريدونه. أنا وميليتاو نعرفه ونعرف قدراته. لذلك سيكون من المهم للغاية أن يكون أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بعد. نتمنى أن يتولى تدريب المنتخب بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد».

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد البرازيلي توصل لاتفاق مع أنشيلوتي على توليه تدريب المنتخب البرازيلي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو 2024.

لولا دا سيلفا ينتقد المنتخب البرازيلي
في وقت سابق، انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جودة كرة القدم في البلد المتوج بطلا للعالم خمس مرات، وغياب مدرب على رأس «السيليساو».

أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

وقال لولا: «كرة القدم البرازيلية لا تسير على ما يرام. لم نعد نملك أفضل كرة قدم في العالم. من المحزن أن المنتخب البرازيلي الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في العالم لم يجد بعد مدربًا».

موقف أنشيلوتي من تدريب المنتخب البرازيلي
إزاء الدعوات التي طالبته بتولي تدريب المنتخب البرازيلي، أغلق أنشيلوتي الباب أمام احتمالية تعاقده مع البرازيل، ليكون مدرب «السيليساو»، في ضوء إصرار الاتحاد البرازيلي على التعاقد معه، قائلا: «أشعر بحالة جيدة في مدريد، وتربطني علاقة رائعة بفلورنتينو بيريز. كما أن الحياة في إسبانيا ساحرة».

ويصر أنشيلوتي على احترام عقده مع ريال مدريد، علما بأن العقد ينتهي في يونيو من العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها
4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ

نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل ...
إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها

الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول...
النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبرة توني كروس تبقيه في ريال مدريد عاما إضافيا
خبرة توني كروس تبقيه في ريال مدريد عاما إضافيا
الاتحاد الأوروبي يوقف مورينيو بسبب تجاوزات نهائي الدوري الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوقف مورينيو بسبب تجاوزات نهائي الدوري الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي ...
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
دي ماريا يترك يوفنتوس بعد موسم واحد وغموض حول مستقبله
دي ماريا يترك يوفنتوس بعد موسم واحد وغموض حول مستقبله
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
المزيد
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي...
«العناد الروسي» يتسبب في سحب الاعتراف الأولمبي من الاتحاد الدولي للملاكمة
«العناد الروسي» يتسبب في سحب الاعتراف الأولمبي من الاتحاد ......
الذكاء الصناعي يهدد حكام الخط في بطولة ويمبلدون للتنس
الذكاء الصناعي يهدد حكام الخط في بطولة ويمبلدون للتنس...
دي ماريا يترك يوفنتوس بعد موسم واحد وغموض حول مستقبله
دي ماريا يترك يوفنتوس بعد موسم واحد وغموض حول مستقبله...
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا...
المزيد