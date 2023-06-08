أنشيلوتي يهاجم «VAR» ويرفض تدريب منتخب البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وقال إنها تُستخدم بشكل سيء في العديد من المناسبات.

وقال أنشيلوتي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «إل جورنالي» الإيطالية: «التكنولوجيا يجب أن تجعل اللعبة وقوانينها أسهل، وتحديداً في حالات التسلل وتقنية الهدف التي لم يجرِ استخدامها بعد في إسبانيا، وتسبب ذلك في إثارة جدل كبير خلال مواجهة إسبانيول وأتلتيكو مدريد، بعد احتساب هدف خيالي تسبب في هبوط إسبانيول لدوري الدرجة الثانية».

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وأضاف مدرب ريال مدريد: «انتزعت تقنية الفيديو السلطة الحصرية للحكم باتخاذ قرارات لا تتوافق مع روح وواقعية اللعب، كلمسات اليد على سبيل المثال، لا توجد موضوعية ولكن يجري إتخاذ قرارات شخصية، يتم إساءة استخدام التقنية وفي الواقع يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه».

تغييرات مطلوبة

واقترح أنشيلوتي إدخال تغييرات في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طريق ضم لاعبين قدامى أو مدربين يعرفون كرة القدم جيداً، وأوضح: «في التسلل مثلاً لا يمكن للركبة أو القدم أن تبطل اللعب».

على جانب آخر، أغلق أنشيلوتي الباب أمام احتمالية تعاقده مع البرازيل، ليكون مدرب «السيليساو»، في ضوء إصرار الاتحاد البرازيلي على التعاقد معه قائلاً: «أشعر بحالة جيدة في مدريد وتربطني علاقة رائعة بفلورنتينو بيريز، كما أن الحياة في إسبانيا ساحرة».