إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط

توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت في روتردام.

وكانت النسخة الأولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على إسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.

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وفي وقت سابق اليوم، تُوج المنتخب الإيطالي بالميدالية البرونزية في البطولة، بعد تغلبه على منتخب هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت على ملعب دي جرولش فيست بمدينة آنشخيده الهولندية.