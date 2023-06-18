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إيطاليا تهزم هولندا وتحرز برونزية دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 06:07 مساء
إيطاليا تهزم هولندا وتحرز برونزية دوري الأمم الأوروبية
صراع على الكرة بين لاعبي إيطاليا وهولندا خلال مباراة اليوم (الإنترنت)
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تُوج المنتخب الإيطالي بالميدالية البرونزية في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على منتخب هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب دي جرولش فيست بمدينة آنشخيده الهولندية.

افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل مبكرًا لمصلحة إيطاليا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله ديفيد فراتسي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني قلص منتخب هولندا الفارق، عقب تسجيل ستيفن بيرجوين هدفًا للمنتخب البرتقالي في الدقيقة 68، لكن سرعان ما أحرز فيديريكو كييزا الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 72.

إثارة اللحظات الأخيرة
واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من جديد، عقب تسجيل جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 89، لكن الهولنديين فشلوا في تسجيل الهدف الثالث لإدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا.

وخاض منتخب إيطاليا مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته 1-2 أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، الذي شهد هزيمة موجعة للمنتخب الهولندي 2-4 أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء الماضي.

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تأتي تلك الخسارة اليوم لتضاعف من جراح منتخب هولندا، الذي واصل نتائجه المخيبة مع مديره الفني رونالد كومان.

واستهل منتخب هولندا مشواره في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بالخسارة خارج أرضه برباعية نظيفة أمام منتخب فرنسا، قبل أن يستضيف منتخب جبل طارق المتواضع ليفوز 3-صفر في الجولة الثانية.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء اليوم بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا على ملعب فينورد بمدينة روتردام الهولندية، حيث يتطلع كل منهما للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

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