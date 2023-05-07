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شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 12:22 صباحا
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
لاعبو ريال مدريد يحتفلون باللقب العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم. (لقطة مثبتة من بث مباشر لقناة السعودية الرياضية)
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قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

وأنهى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فترة عجاف استمرت 9 أعوام وتحديداً منذ لقبهم الأخير في المسابقة عام 2014.

افتتح ريال التسجيل عبر رودريغو في الدقيقة الثانية، وعادل لوكاس تورو لأوساسونا (58)، قبل أن يضيف البرازيلي الثاني بتسديدة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (70).

أنشيلوتي ورقم زيدان
وبهذا اللقب يحقق أنشيلوتي اللقب العاشر مع ريال، ويبقى على مسار معادلة رقم الفرنسي زين الدين زيدان من حيث عدد الألقاب كمدرب للنادي الملكي بـ11 لقبا، الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الشرف التاريخية خلف ميغيل مونيوس بـ14 لقبا خلال 15 عاما كمدرب للفريق بين 1960 و1974.

وكان المدرب الإيطالي واثقا قبيل إياب نصف النهائي أمام برشلونة «من الفوز بلقب واحد على الأقل من أصل الاثنين المتبقيين».

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ورأى أنشيلوتي أنه «إذا كنا محظوظين وفزنا بالكأس هذا الموسم، فهذا الفريق يكون قد فاز بكل لقب ممكن خلال فترة عامين»، مضيفا «هناك فرق لا تفوز بهذا الأمر (جميع الألقاب الممكنة) خلال كامل تاريخها».

الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس الملك
لم يسبق لنادي أوساسونا الفوز بلقب كأس الملك، بينما يتصدر برشلونة قائمة التتويج على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ثم أتلتيك بيلباو برصيد 23 لقبًا، وريال مدريد ثالثا بـ20 لقبًا، ويأتي أتلتيكو مدريد رابعا بـ10 ألقاب.

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