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مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 03:27 مساء
مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه
مدرب نادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي يتحدث إلى مدرب أوساسونا. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم في 18 فبراير الماضي، توقع مدرب الأول الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يواجه مجددا فريق مدينة بامبلونا في نهائي الكأس وأصاب بتوقعاته.

فاز الريال في تلك المباراة بهدفين متأخرين حملا توقيع الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي وماركو أسنسيو، فظهر أنشيلوتي بلقطات مصورة تلفزيونيا وهو يقترب من مدرب أوساسونا ياغوبا أراساتي قائلا له «سنلتقي سويا في نهائي الكأس»، ما دفع نظيره إلى الضحك وإظهار علامات الدهشة، وفق «فرانس برس».

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وبالفعل، تفوق أوساسونا على أتلتيك بلباو بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكأس، ثم تأهل بتعادلهما إيابا بهدف لمثله الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي كأس الملك.

أما ريال مدريد، فقلب تأخره ذهابا أمام ضيفه برشلونة بهدف، إلى فوز كاسح إيابا برباعية نظيفة في ملعب «كامب نو» الأربعاء، بثلاثية لمهاجمه الفرنسية كريم بنزيما.

مزحة أصبحت واقعا
قال أنشيلوتي بعد الفوز «أطلقت مزحة مع ياغوبا، لكنها أصبحت واقعا. نحن سعداء كثيرا لخوض النهائي، وأعتقد أن أوساسونا يخالجه الشعور عينه. ستكون الأجواء جميلة».

ويقام النهائي في السادس من مايو على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

ويحتل ريال مدريد راهنا المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن برشلونة، وأوساسونا الذي تعادل معه ذهابا بهدف لمثله في ملعب سانتياغو برنابيو، المركز التاسع دون اي فوز في آخر أربع مباريات في الليغا.

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