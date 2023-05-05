دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

تعزّزت الشكوك حول مشاركة الإسباني رافايل نادال في بطولة رولان غاروس المتوّج بلقبها 14 مرة (رقم قياسي)، مع إعلانه الجمعة الانسحاب من دورة روما لماسترز الألف المقرّرة الأسبوع المقبل.

نادال (36 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما. تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية» وفق «فرانس برس».

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