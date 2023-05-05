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دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 01:17 مساء
دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي
الروسي أصلان كاراتسيف من مواجهة ربع نهائي دورة مدريد للتنس أمام الصيني جانغ جينجين، 4 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 121 عالميا، إنجازا أول من نوعه بالنسبة له ببلوغه الدور نصف النهائي لدورة مدريد الألف نقطة للماسترز في كرة التنس، بإنهائه مغامرة الصيني جانغ جينجين بالفوز عليه بمجموعتين (سبعة ستة) و(ستة لأربعة) الخميس في ربع النهائي.

ولم يسبق لابن الـ29 عاما الذي يبقى أفضل انجاز له وصوله إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام 2021، أن خاض غمار المربع الأخير لإحدى دورات الألف نقطة للماسترز، وفق «فرانس برس».

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ويلتقي كاراتسيف بفضل هذا الإنجاز الذي سيجعله قريبا من نادي الخمسين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين «إيه تي بي» في إصدار الإثنين المقبل، في دور الأربعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا أو الألماني يان-لينارد شتروف الخامس والستين.

وفي المباريات السبع التي خاضها في دورة مدريد، بينها اثنان في التصفيات، لم يتنازل كاراتسيف سوى عن مجموعة واحدة وكانت في مباراته مع الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثالث حيث فاز بمجموعتين لواحدة.

أفضل تصنيف
وأنهى الروسي مشوار جانغ (26 عاما) الذي كان أول صيني يصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، ما سيخوله الصعود الإثنين إلى المركز 66 عالميا في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

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