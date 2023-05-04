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دورة مدريد للتنس: ألكاراس يبلغ نصف النهائي بتخطي عقبة خاتشانوف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 11:47 صباحا
دورة مدريد للتنس: ألكاراس يبلغ نصف النهائي بتخطي عقبة خاتشانوف
كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على كارن خاتشانوف في دورة مدريد للتنس، 3 مايو 2023. (الإنترنت)
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تابع الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، بنجاح الدفاع عن لقبه في دورة مدريد لماسترز الألف لكرة التنس، ببلوغه نصف النهائي الأربعاء عقب فوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف بمجموعتين (ستة لأربعة) و(سبعة لخمسة) في ربع النهائي.

ونجح ألكاراس في قلب تخلفه بأربعة أشواط لواحد في المجموعة الثانية، ليحسم المباراة لصالحه في ساعة و52 دقيقة وفق «فرانس برس».

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وفاز الإسباني على الألماني ألكسندر زفيريف الثلاثاء في إعادة لنهائي العام الماضي في العاصمة الإسبانية، إلا أن خاتشانوف كاد أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعب من مهمة حامل اللقب.

قال ألكاراس «الفوز بهذه المباراة سيمنحني ثقة كبيرة، كارن كان على أعلى مستوى وقادني إلى الحدود القصوى».

وأضاف «المباراة تحددت بتفاصيل صغيرة وأنا سعيد جدا لأني تمكنت من تجاوز هذا الدور».

خاتشانوف أظهر شجاعة خلال المباراة
ولم يظهر خاتشانوف الذي أقصى مواطنه أندري روبليف هذا الأسبوع ووصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، علامات خوف في المجموعة الأولى على الرغم من المستوى الذي ظهر به منافسه في الفترة الأخيرة.

ونجح ألكاراس في كسر أرسال منافسه وتقدم 4-3، قبل أن يحسم الإسباني الذي سيبلغ 20 عاما الجمعة المجموعة الأولى لصالحه.

في المجموعة الثانية، تقدم خاتشانوف بثلاثة أشواط لواحد، في حين قاوم ألكاراس لإنقاذ كسر ضده، ليتجدد السيناريو في الشوط السادس مع فرصتين للكسر فشل المصنف 12 عالميا في حسمهما لصالحه.

كسر الإرسال
ورد ألكاراس بكسر إرسال الروسي والنتيجة خمسة أشواط لأربعة، ليجدد بطل الولايات المفتوحة تفوقه على إرساله قبل أن يفوز بإرسال منافسه عندما ضرب الأخير كرة استقرت في الشباك.

وعلى وقع تشجيع الجماهير، حسم ابن الأرض الساعي للقبه العاشر في مسيرته المباراة لصالحه.

وضرب ألكاراس أبرز المرشحين لانتزاع اللقب في ظل غياب مواطنه رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، موعدا في المربع الذهبي مع الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف20 الفائز بسهولة على الألماني دانييل ألتماير.

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