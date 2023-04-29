دورة مدريد للتنس: مدفيديف يعبر للدور الثالث وموراي يودع

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً الدور الثالث من دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف نقطة في كرة التنس، فيما ودع البريطاني المخضرم أندي موراي من الدور الأول.

وتفوق مدفيديف على الإيطالي أندريا فافاسّوري بـ(ستة لأربعة) و(ستة لثلاثة) ليلتقي في الدور المقبل مواطنه ألكسندر شيفتشنكو المصنف 96 عالمياً والفائز على التشيكي المخضرم ييري ليهيتشكا بـ(ستة واحد) في المجموعتين في 46 دقيقة، وفق «فر انس برس».

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وخيّم التعادل على المجموعة الأولى حتى نجح مدفيديف في كسر إرسال الإيطالي عند الشوط الخامس ثم حسمها بـ(ستة لأربعة).

وتوقفت المباراة لنحو خمس دقائق بسبب هطول المطر في المجموعة الثانية، قبل أن يتكرر سيناريو المجموعة الأولى ويحسم الروسي المباراة (ستة لأربعة) و(ستة لثلاثة).

لعب مباراة جيدة

قال الروسي المتوج بلقب بطولة الولايات المفتوحة عام 2021 «أعتقد اني لعبت مباراة جيدة، صلبة وأنقذت الكثير من الكرات لكسر الإرسال».

تابع اللاعب الذي لا يهوى كثيراً الدورات على أرض ترابية «استفدت من فرصي وأشعر بحال جيدة واتطلع لمبارياتي المقبلة».

وتوقف مشوار فافاسوري، المصنف 164 عالمياً، بعد اقصاء البريطاني المخضرم أندي موراي في الدور الأوّل.