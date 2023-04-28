  • Alwasat News
Atwasat

دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:52 مساء
دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث
الإسباني كارلوس ألكاراس يرسل كرة خلال مواجهة إميل روسوفوري في الدور الثاني في دورة مدريد للتنس، 28 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

نجا حامل اللقب كارلوس ألكاراس من سقوط في المجموعة الأولى قبل أن يتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري (اثنين ستة) و(ستة لأربعة) و(ستة لاثنين) ليبلغ الدور الثالث من دورة مدريد الألف نقطة للماسترز الجمعة، فيما انتهى مشوار النروجي كاسبر رود على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي.

وكافح ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً وبطل أميركا المفتوحة للفوز على الفنلندي المصنف 41، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور الثاني، حسب «فرانس برس».

- دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام تسيتسيباس​
- دورة مدريد للتنس: إيما رادوكانو تعلن انسحابها من البطولة

وسيواجه الإسباني الذي احتفظ نهاية الأسبوع الماضي بلقبه في دورة برشلونة، البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الفرنسي غريغوار بارير لحجز مكان في ثمن النهائي.

وسجّل ألكاراس البالغ 19 عاماً 10 إرسالات ساحقة، لكنه اضطر إلى إنقاذ تسعة من أصل 11 نقطة فاصلة في مباراة استمرت ساعتين و16 دقيقة.

مشوار رود انتهى حيث بدأ
وقبيل ذلك، انتهى مشوار رود المصنف رابعاً عالمياً عند الحاجز الأول، وذلك بسقوطه في الدور الثاني على يد أرنالدي بـ(ثلاثة لستة) و(أربعة لستة) الجمعة.

وأعفي رود من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الآخرين، وبالتالي خاض الجمعة مباراته الأولى في هذه الدورة التي ودعها من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الصربي دوشان لايوفيتش.

وبذلك، تأجل مسعى ابن الـ24 عاماً لإحراز لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة العام الماضي في ميامي حين خسر أمام ألكاراس.

ولم يكن النروجي موفقاً منذ بداية الموسم، إذ وباستثناء إحرازه لقب دورة إستوريل، لم يذهب بعيداً في أي من مشاركاته الأخرى، أبرزها في أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني، ودورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو الألف للماسترز حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث فيها جميعاً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لاعب نابولي السابق أليماو: من المؤسف ألاّ يكون مارادونا معنا
لاعب نابولي السابق أليماو: من المؤسف ألاّ يكون مارادونا معنا
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز المؤهلة للأبطال
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز ...
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ضد بيتيس
الدوري الإسباني: لقاء استعادة شرارة التألق لليفاندوفسكي وبرشلونة ...
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث
دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث...
بيئة فيكتور أوسيمين: اللاعب لم يتفق مع أي نادٍ
بيئة فيكتور أوسيمين: اللاعب لم يتفق مع أي نادٍ...
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري...
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل والهبوط
الدوري الفرنسي: باريس يواجه لوريان بعيدًا عن صراعي التأهل ......
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا
دوري أبطال أوروبا: سيدات برشلونة إلى النهائي الثالث تواليا...
المزيد