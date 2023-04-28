دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

نجا حامل اللقب كارلوس ألكاراس من سقوط في المجموعة الأولى قبل أن يتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري (اثنين ستة) و(ستة لأربعة) و(ستة لاثنين) ليبلغ الدور الثالث من دورة مدريد الألف نقطة للماسترز الجمعة، فيما انتهى مشوار النروجي كاسبر رود على يد الإيطالي ماتيو أرنالدي.

وكافح ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً وبطل أميركا المفتوحة للفوز على الفنلندي المصنف 41، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور الثاني، حسب «فرانس برس».

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وسيواجه الإسباني الذي احتفظ نهاية الأسبوع الماضي بلقبه في دورة برشلونة، البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الفرنسي غريغوار بارير لحجز مكان في ثمن النهائي.

وسجّل ألكاراس البالغ 19 عاماً 10 إرسالات ساحقة، لكنه اضطر إلى إنقاذ تسعة من أصل 11 نقطة فاصلة في مباراة استمرت ساعتين و16 دقيقة.

مشوار رود انتهى حيث بدأ

وقبيل ذلك، انتهى مشوار رود المصنف رابعاً عالمياً عند الحاجز الأول، وذلك بسقوطه في الدور الثاني على يد أرنالدي بـ(ثلاثة لستة) و(أربعة لستة) الجمعة.

وأعفي رود من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الآخرين، وبالتالي خاض الجمعة مباراته الأولى في هذه الدورة التي ودعها من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الصربي دوشان لايوفيتش.

وبذلك، تأجل مسعى ابن الـ24 عاماً لإحراز لقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة العام الماضي في ميامي حين خسر أمام ألكاراس.

ولم يكن النروجي موفقاً منذ بداية الموسم، إذ وباستثناء إحرازه لقب دورة إستوريل، لم يذهب بعيداً في أي من مشاركاته الأخرى، أبرزها في أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الثاني، ودورات إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو الألف للماسترز حيث انتهى مشواره عند الدور الثالث فيها جميعاً.