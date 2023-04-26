دورة مدريد للتنس: إيما رادوكانو تعلن انسحابها من البطولة

القاهرة - بوابة الوسط

ستخرج البريطانية إيما رادوكانو من لائحة المئة الأولى في تصنيف سيدات كرة التنس، بعد أقل من سنتين على تتويجها المفاجئ في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وذلك بعد انسحابها الأربعاء من دورة مدريد المفتوحة للألف، بسبب إصابة بيدها قبل ساعات من مباراتها الأولى.

وكانت البريطانية البالغة 20 عاما والمصنفة 85 عالميا راهنا، ستواجه البلغارية فيكتوريا توموفا في العاصمة الإسبانية، قبل مواجهة أخرى محتملة مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا في الدور الثاني، حسب «فرانس برس».

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واستُبدلت البريطانية بالنمساوية يوليا غرابهر.

وعانت رادوكانو من مشكلات صحية هذه السنة، على غرار صغابة بمعصمها خلال خسارتها في الدور الأول من دورة ميامي الأميركية أمام الكندية بيانكا أندرييسكو في مارس الماضي.

قالت بعد خسارتها في ميامي: «أنا قادرة على اللعب في الأمد القصير، لكن الحلول الآنية لا يُعوَّل عليها على الأمد البعيد».

معاناة متكررة مع الإصابات

ورادوكانو التي خاضت عشر مباريات فقط هذه السنة فازت في خمس منها، عانت أيضا من التهاب اللوزتين.

انسحبت من دورات في أوكلاند وأوستن هذه السنة، وتهدف الآن للمشاركة في دورة روما وبطولة رولان غاروس الكبرى التي تبدأ في 28 مايو.

ومنذ إحرازها بشكل مفاجئ لقب فلاشينغ ميدوز كأول لاعبة متأهلة من التصفيات، بدّلت رادوكانو عدة مدربين وهي تعمل راهنا مع سيباستيان ساخس.