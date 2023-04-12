دورة مونتي كارلو للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بفوز سهل على سونيغو

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الروسي دانييل مدفيديف، الفائز بأربعة ألقاب منذ مطلع العام الحالي في خمس مباريات نهائية خاضها، مشواره في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة التنس بفوز سهل على الإيطالي لورنتسو سونيغو بستة لثلاثة وستة لاثنين، ليلاقي في ثمن النهائي الألماني ألكسندر زفيريف، الذي واصل عودته الموفقة إلى الملاعب الترابية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بستة لأربعة في المجموعتين الأربعاء.



واحتاج مدفيديف إلى ساعة و28 دقيقة لتخطي منافسه على أرضية لا يحبذها كثيرا، وقال بعد المباراة «التغلب على لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية ليس بالأمر السهل بالنسبة إلي»، وفق «فرانس برس».

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لكنه في المقابل، اعتبر أنه يستطيع التأقلم مع هذا النوع من الأرضية، لا سيما بأنه في نسخة العام 2019 نجح في تخطي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يسقط في نصف النهائي. وقال اللاعب الذي بلغ ربع نهائي رولان غاروس على نوعية الملاعب ذاتها العام 2021 في هذا الصدد: «آمل في أن أحقق نتيجة أفضل هذا العام».