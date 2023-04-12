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دورة مونتي كارلو للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بفوز سهل على سونيغو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 08:14 مساء
دورة مونتي كارلو للتنس: ميدفيديف يعبر إلى ثمن النهائي بفوز سهل على سونيغو
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بتأهله إلى دور الثمانية من بطولة مونتي كارلو للتنس، 12 أبريل 2023. (الإنترنت)
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استهل الروسي دانييل مدفيديف، الفائز بأربعة ألقاب منذ مطلع العام الحالي في خمس مباريات نهائية خاضها، مشواره في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة التنس بفوز سهل على الإيطالي لورنتسو سونيغو بستة لثلاثة وستة لاثنين، ليلاقي في ثمن النهائي الألماني ألكسندر زفيريف، الذي واصل عودته الموفقة إلى الملاعب الترابية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بستة لأربعة في المجموعتين الأربعاء.

واحتاج مدفيديف إلى ساعة و28 دقيقة لتخطي منافسه على أرضية لا يحبذها كثيرا، وقال بعد المباراة «التغلب على لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية ليس بالأمر السهل بالنسبة إلي»، وفق «فرانس برس».

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لكنه في المقابل، اعتبر أنه يستطيع التأقلم مع هذا النوع من الأرضية، لا سيما بأنه في نسخة العام 2019 نجح في تخطي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل أن يسقط في نصف النهائي. وقال اللاعب الذي بلغ ربع نهائي رولان غاروس على نوعية الملاعب ذاتها العام 2021 في هذا الصدد: «آمل في أن أحقق نتيجة أفضل هذا العام».

عودة زفيريف
أما زفيريف، المصنف 16 عالميا و13 في الدورة، فكلَّل عودته إلى الملاعب الترابية للمرّة الأولى منذ إصابته في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال، بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بستة ثلاثة وستة لاثنين وستة لأربعة في 60 دقيقة.

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