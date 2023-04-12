دورة مونتي كارلو للتنس: زفيريف يلحق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السادس عشر عالميا، عودته الموفقة إلى الملاعب الترابية ولحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة التنس، بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في المجموعتين بستة لأربعة الأربعاء في الدور الثاني.

وكان زفيريف، المصنف الثالث عشر في الدورة، قد كلَّل عودته إلى الملاعب الترابية للمرّة الأولى منذ إصابته في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال، بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في 60 دقيقة، وفق «فرانس برس».

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واحتاج زفيريف الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ26 في 20 أبريل الحالي، إلى ساعة و47 دقيقة للفوز على باوتيستا للمرة الخامسة تواليا في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

زفيريف يلحق بديوكوفيتش

ولحق زفيريف بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والساعي إلى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد عامي 2013 و2015 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين، والروسي أندري روبليف الخامس والبولندي روبرت هوركاتش العاشر والذين حجزوا بطاقاتهم الثلاثاء.

ويلتقي زفيريف في ثمن النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس عالميا والثالث في مونتي كارلو أو الإيطالي لورنتسو سونيغو المشارك ببطاقة دعوة.