دورة ميامي للتنس: ميدفيديف يتأهل للنهائي ويلاقي سينر

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامساً عالمياً إلى نهائي دورة ميامي للماسترز للألف في كرة التنس، بفوزه الصعب على مواطنه كارن خاتشانوف سبعة لستة وستة لثلاثة وستة لثلاثة الجمعة في فلوريدا، وسيلاقي الإيطالي سينر المتأهل سلفاً على حساب ألكاراس.

وسيحاول الروسي البالغ 27 عاماً والذي فاز في 23 من مبارياته الـ 24 الأخيرة إحراز لقبه الرابع هذا العام، بعد فوزه بدورات روتردام والدوحة ودبي في فبراير الماضي، وفق «فرانس 24».

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وعانى مدفيديف الذي حقق فوزه الرابع في خمس مواجهات جمعته مع صديقه خاتشانوف، للخروج فائزاً من المربع الذهبي، علماً أن الأخير يؤكد رفعة مستواه على الملاعب الصلبة حيث وصل إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

وبذل مدفيديف المصنف أول عالمياً سابقاً والمتوج في فلاشينغ ميدوز 2021 جهوداً جبارة للفوز بالمجموعة الأولى، إذ خسر إرساله بعدما فشل في الحسم والنتيجة لصالحه 5-4، ليعود وينتفض في الشوط الفاصل.

«مباراة قمة»

قال مدفيديف «في رأيي كانت مباراة قمة. في المجموعة الأولى عندما خسرنا إرسالنا، كانت مجرد أشواط جيدة بعد العودة».

وأضاف «في المجموعة الثانية، كنت سيئاً ونجح في الفوز بها. حصلت على فرصة واحدة لكسر إرسال منافسي، كان بإمكاني أن ألعب بشكل أفضل».

وأردف «يجب أن أؤمن بنفسي. أعلم أنني قادر على الفوز بألقاب كبيرة. أعرف أنني أستطيع اللعب بشكل جيد والتغلب على أي شخص».