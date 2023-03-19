نهائي إنديان ويلز: ألكاراس في مواجهة مدفيديف

القاهرة - بوابة الوسط

انحصر لقب دورة إنديان ويلز، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة التنس، بين لاعبين تربعا سابقًا على صدارة تصنيف المحترفين وهما الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس الثاني والروسي دانييل مدفيديف السادس اللذان تأهلا السبت إلى النهائي.

ولم يكن طريق اللاعبين سهلًا إلى مباراة اللقب؛ إذ فاز ألكاراس على الإيطالي يانيك سينر بسبعة أشواط لستة وستة لثلاثة، ليبلغ النهائي الثالث له في 2023، فيما كانت معاناة مدفيديف أكبر ضد الأميركي فرانسيس تيافو لكنه تجنب خوض مجموعة ثالثة وحسم اللقاء بسبعة لخمسة وسبعة لستة، محققًا بذلك انتصاره التاسع عشر تواليًا، وفق «فرانس برس».

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وبعد تأخر انطلاق موسمه بسبب الإصابة التي حرمته من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، كلل ألكاراس عودته إلى الملاعب بتتويجه بطلًا لدورة بوينس آيرس على حساب البريطاني كاميرون نوري قبل أن يثأر منه الأخير في نهائي دورة ريو دي جانيرو.

وغاب ألكاراس بسبب إصابة عضلية عن دورة أكابولكو المكسيكية مفضلًا عدم المخاطرة والتحضير لخوض دورة إنديان ويلز.

وكان موفقًا في قراره، إذ بلغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز وفي حال نجح ابن الـ19 عامًا، الفائز بلقب فلاشينغ ميدوز الموسم الماضي، في الخروج منتصرًا بلقبه الثالث في هذه الدورات، سيتربع مجددًا على صدارة تصنيف المحترفين في ظل غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أصغر لاعب يتربع على «ايه تي بي»

وسبق لألكاراس أن تربع في سبتمبر الماضي على صدارة تصنيف «ايه تي بي»، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.

لكن المهمة لن تكون سهلة ضد مدفيديف الذي يقدم موسمًا استثنائيًا قاده للفوز باللقب في مشاركاته الثلاث الماضية في دورات روتردام الهولندية والدوحة ودبي معوضا خروجه المفاجئ من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الأميركي سيباستيان كوردا.

ولم يسبق لمدفيديف أن ذهب أبعد من الدور الرابع في إنديان ويلز، لكنه يقف الآن على بعد فوز من لقبه الخامس في دورات الألف نقطة للماسترز، بعدما سبق له أن توج بألقاب سينسيناتي وشنغهاي العام 2019 وباريس العام 2020 وتورونتو العام 2021.