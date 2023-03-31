دورة ميامي للتنس: مدفيديف يلتحق بألكاراس في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف المصنفان أول وخامساً عالمياً تواليا إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة الخميس، بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز بستة لأربعة وستة لاثنين، والثاني على الأميركي الآخر كريستوفر يوبانكس بستة لثلاثة وسبعة لخمسة، الخميس.

في المباراة الأولى، واصل ألكاراس بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بعد أسبوع على تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز في سعيه إلى تحقيق ثنائية نادرة حققها سبعة لاعبين فقط حتى الآن، هم الأميركيون جيم كوريير ومايكل تشانغ وبيت سامبراس وأندريه أغاسي والتشيلي مارسيلو ريوس والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وفق «فرانس برس».

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واحتاج ألكاراس (19 عاما) إلى ساعة و19 دقيقة لحسم المواجهة الأولى أمام فريتز وبلوغ نصف النهائي، حيث سيلاقي الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفنلندي إميل روسوفيوري.

وسيسعى سينر، وصيف بطل دورة ميامي عام 2021، إلى الثأر من ألكاراس الذي تغلب عليه في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأسبوع قبل الماضي.

مواجهة مدفيديف

وفي الثانية، تابع مدفيديف، وصيف الكاراس في إنديان ويلز، مشواره الناجح في الدورة وبلغ دور الأربعة فيها للمرة الأولى في مسيرته، فضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

قال مدفيديف بعد فوزه الخميس «لم أحظَ أبداً بمثل هذه البداية الجيدة للموسم. فزت بالعديد من المباريات والدورات. أنا سعيد حقاً».

وتابع «كنت خائبا في إنديان ويلز عندما انتهت سلسلتي من الانتصارات، ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكانك القيام به هو بدء سلسلة جديدة، وأنا سعيد أني نقلت الفورمة الجيدة إلى ميامي».