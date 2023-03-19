نوفاك ديوكوفيتش يغيب عن دورة ميامي لكرة التنس

القاهرة - بوابة الوسط

لن يشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دورة ميامي لكرة التنس للماسترز ألف نقطة، بعد فشله في الحصول على إعفاء لدخول الولايات المتحدة لعدم تلقيه لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا.

وقال مدير الدورة جيمس بلايك لقناة «تنس تشانيل» السبت، إن المصنف أول عالمياً وبطل ميامي ست مرات، مُنع من الدخول رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو الدورة، وفق «فرانس 24».

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وأوضح بلايك قبل انطلاق الدورة بأسبوع «فعلنا كل ما في وسعنا. حاولنا التحدث إلى الحكومة لكن الأمر خارج أيدينا».

وأضاف «لقد حاولنا ولم يكن قادراً على اللعب، هي النتيجة نفسها التي حصل عليها في إنديان ويلز».

ولم يُسمح لديوكوفيتش بالمشاركة في دورة إنديان ويلز للماسترز المتواصلة.

وأردف بلايك «نود أن يكون معنا وهو بطلنا الأعظم، ست مرات هنا، لذلك من الواضح أننا نحب أن يكون هنا ولكن للأسف هذا أكبر بكثير من قدراتي».

الغياب بسبب اللقاح

وسبق لديوكوفيتش أن غاب عن مسابقات كثيرة بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد، لكن سُمح له بالمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وفاز بلقبه العاشر في ملبورن، ليحقق لقبه الـ22 القياسي في البطولات الأربع الكبرى على غرار الإسباني رافايل نادال.

ومن المتوقع أن تخفف السلطات الأميركية متطلبات اللقاح لدخول البلاد في مايو المقبل، ما يسمح لديوكوفيتش المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ولم يلعب الصربي في ميامي منذ الخروج من الدور الرابع في العام 2019.