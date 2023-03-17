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دورة إنديان ويلز للتنس: ألكاراس في نصف النهائي أمام سينر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 03:25 مساء
دورة إنديان ويلز للتنس: ألكاراس في نصف النهائي أمام سينر
الإسباني ألكاراس خلال مواجهة ربع نهائي دورة إنديان ويلز لكرة التنس، 16 مارس 2023. (الإنترنت)
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يلتقي الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا سابقا، مع الإيطالي يانيك سينر الساعي بدوره للثأر بعد أن أطاح بالأميركي تايلور فريتز حامل اللقب، في نصف نهائية دورة إنديان ويلز الألف لكرة التنس.

وتغلب ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، على فيليكس أوجيه ألياسيم العاشر، بنتيجة ستة لأربعة في الشوطين، ليحقق أول فوز على الكندي في رابع مواجهة بينهما، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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قال ابن الـ19 عاما بعد الفوز «من الرائع التغلب على فيليكس أخيرا وبالطريقة التي حققت ذلك، قدمت مستوى عاليا»، معتبرا أنه لعب ربما أفضل مباراة له هذا الموسم.

ويطمح الإسباني للعودة إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

تأهل سينر
بدوره، تأهل سينر الثالث عشر عالميا بفوز رائع على فريتز الخامس بنتيجة ستة لأربعة في الشوطين، لتكون له الفرصة في الثأر من ألكاراس الذي أطاح به من ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الموسم الماضي في مباراة نارية من خمس مجموعات وصفها الكثيرون بإحدى أجمل المباريات على الاطلاق.

علق ألكاراس على المباراة المرتقبة «لقد تواجهنا مرات عدة وكل المباريات كانت صعبة جدا. أحب هذا النوع من التحديات، سأستمتع به».

قال سينر بعد فوزه على فريتز الذي حقق اللقب العام الماضي على حساب الإسباني رافايل نادال «أنا سعيد جدا بالأداء. اللعب ضد تايلور ليس بالأمر السهل. لقد خسرت ضده قبل عامين هنا. يحب الظروف هنا لذلك أنا سعيد جدا لأنني وجدت طريقة اليوم للفوز».

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