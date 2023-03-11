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دورة ويلز الأميركية: تسيتسيباس أول ضحية ومدفيديف يواصل تألقه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 05:18 مساء
دورة ويلز الأميركية: تسيتسيباس أول ضحية ومدفيديف يواصل تألقه
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من مواجهة تومسون بدورة إنديان ويلز الأميركية، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
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بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أوّل ضحية كبيرة في دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة التنس، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف تألقه محققاً الجمعة فوزه الخامس عشر توالياً.

كما شق كلٌّ من النرويجي كاسبر رود والبيلاروسية أرينا سابالينكا طريقه إلى الدور الثالث بسهولة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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معانياً من آلام في كتفه، قاتل تسيتسيباس المصنف ثالثاً عالمياً، بيد أنه سقط أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 87 عالمياً بستة أشواط لسبعة وأربعة لستة وستة لسبعة في ساعتين و36 دقيقة، دون أن ينجح في رفع مستواه في اللحظات الحاسمة.

مدفيديف يقدم مستوى مميز
في المقابل، يقدّم مدفيديف مستويات مميزة راهناً، وكان الأميركي براندون ناكاشيما المصنف 48 ضحيته الأولى، فأقصاه بمجموعتين بستة لأربعة وستة لثلاثة في ساعة و26 دقيقة.

ويأمل الروسي في تصحيح مساره في إنديان ويلز حيث لم يتجاوز ثمن النهائي في مسيرته.

بعد تتويجه توالياً في روتردام، الدوحة ودبي، يُعدّ مدفيديف من أبرز المرشحين لخطف لقب الدورة الأميركية المرموقة.

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