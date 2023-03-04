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دورة دبي للتنس: مدفيديف يتوج باللقب على حساب مواطنه روبليف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 08:30 مساء
دورة دبي للتنس: مدفيديف يتوج باللقب على حساب مواطنه روبليف
الروسي دانييل مدفيديف مع لقب بطولة دبي للتنس، 4 مارس 2023. (الإنترنت)
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تابع الروسي دانييل مدفيديف عروضه القوية في الآونة الأخيرة وأحرز لقبه الثالث في آخر ثلاثة أسابيع بتتويجه بطلاً لدورة دبي في كرة التنس إثر تغلبه على مواطنه أندري روبليف بسهولة ب«ستة - اثنين» في المجموعتين بالمباراة النهائية السبت.

واللقب هو الثالث تواليا لمدفيديف بعد تتويجه أيضًا في دورتي روتردام والدوحة في الأسبوعين الماضيين، رافعًا رصيده إلى 14 انتصارًا توالياً.

وقال مدفيديف بعد فوزه «إنه أمر رائع لأن مطلع العام لم يكن جيدًا بالنسبة لي».

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وأضاف «في كرة المضرب عندما لا تفوز في المباريات، يتسلل الشك إلى نفسك بغض النظر ما يحصل خلال التدريبات».

وتابع «لقد شككت في نفسي كثيراً لكن الآن أشعر بارتياح كبير، أنا سعيد جدًا بأدائي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأتطلع قدماً إلى الأسابيع المقبلة».

الفوز على ديوكوفيتش
وكان مدفيديف تخلص من عقبة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي والمصنف أول عالميًا في نصف النهائي، قبل أن يجهز على روبليف حامل اللقب الموسم الماضي في دبي في النهائي.

بدا مدفيديف المباراة بسرعة ونجح في كسر إرسال مواطنه ليتقدم بثلاثة أشواط لواحد، ثم مرة جديدة لتصبح النتيجة خمسة أشواط لاثنين، قبل أن ينهي المجموعة الأولى في صالحه في 36 دقيقة.

وكسر مدفيديف إرسال روبليف في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليتقدم بثلاثة أشواط لشوطين قبل أن يفوز بالأشواط الثلاثة التالية ويفوز باللقب.

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