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دورة الدوحة للتنس: مدفيديف يتغلب على موراي ويُتوج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:36 مساء
دورة الدوحة للتنس: مدفيديف يتغلب على موراي ويُتوج باللقب
الروسي دانييل مدفيديف يرفع لقب دورة الدوحة لكرة التنس، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تُوج الروسي دانييل مدفيديف بلقب دورة الدوحة لكرة التنس السبت بفوزه على الإسكتلندي أندي موراي بـ«ستة لأربعة» في المجموعتين، وذلك بعد أسبوع من تتويجه في روتردام.

وأكد مدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، أنه عاد إلى قمة مستواه السابق بعد عدة أشهر مخيبة للآمال، حيث أُقصي ابن الـ27 عاماً باكراً من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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قال مدفيديف «مباراة صعبة للغاية، مع رياح أقوى قليلا اليوم، لذا كان كلانا يكافح من أجل العثور على الإيقاع».

وأضاف مشتكياً من الكرات «صراحة الآن يمكنني أن أقول هذا بعد أن انتهت البطولة، وفزت أيضاً: أعتقد أن هذه الكرات ليست جيدة للملاعب الصلبة».

المعاناة مع الكرات
تابع مشددًا «لقد غيروا شيئاً هذا العام وأنا لا أحب هذه الكرات. سمعت أن الكثير من اللاعبين الآخرين يعانون من الأكتاف والمرفقين والمعصمين».

وأردف «عانيت من مشاكل في المعصم في أستراليا. بشكل عام أعتقد أنني كنت أعاني طوال الأسبوع لإيجاد إيقاع مثالي مع هذه الكرات، لكنني سعيد بالفوز».

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