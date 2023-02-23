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دورة الدوحة للتنس: دانييل مدفيديف يتأهل ليبلغ ربع النهائي ويلحق بموراي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 02:59 مساء
دورة الدوحة للتنس: دانييل مدفيديف يتأهل ليبلغ ربع النهائي ويلحق بموراي
من فوز الروسي دانييل مدفيديف على البريطاني ليام برودي بدورة الدوحة للتنس، 23 فبراير 2023. (الإنترنت)
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثامن عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة الدوحة لكرة التنس، الأربعاء، بفوزه على البريطاني ليام برودي، ليلحق بالبريطاني أندي موراي الذي أقصى الألماني ألكسندر زفيريف من مباراته الأولى، في مباراة استمرت ثلاث ساعات.

وتأهل الروسي المصنف أول سابقا بفوزه على برودي المنصف 147 بنتيجة (6-4) و(6-3) ليضرب موعدًا مع الأسترالي كريستوفر أونيل الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ويبحث مدفيديف عن لقبه الثاني تواليًا بعد أن حقق الأسبوع الماضي لقبه الأول في 2023 في دورة روتردام الهولندية.

مواجهة موراي وزفيريف
من جهته، عزز أندري موراي، المصنف 70 عالميا حاليا والأول سابقا، سجل مواجهاته المباشرة ضد الألماني زفيريف إلى ثلاثة فوز مقابل واحد، وضرب موعدًا مع الفرنسي ألكسندر مولر في ربع النهائي بعد فوز الأخير على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب (6-2) و(6-4).

وقال موراي عقب الفوز: «يحدث فرق كبير للاعبين عندما نحصل على الكثير من الطاقة والجو الرائع من الجماهير. من الواضح أنني استمتعت باللعب في هذه الأجواء الليلة».

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