الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب روتردام للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج الروسي دانييل مدفيديف بلقبه الأول منذ أكتوبر الماضي بفوزه على الإيطالي يانيك سينر بسبعة أشواط لخمسة، وستة لاثنين وستة لاثنين الأحد في نهائي دورة روتردام الهولندية لكرة التنس.

واحتاج الروسي الذي تصدر تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي» لمدة 16 أسبوعًا العام الماضي، إلى ساعتين و29 دقيقة كي يحقق فوزه الخامس على سينر من أصل خمس مواجهات جمعته بابن الـ21 عامًا المتوج الأحد الماضي في دورة مونبلييه بلقبه السابع في مسيرته، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ووضع مدفيديف خلفه مشاركتيه الأخيرتين المخيبتين في هذه الدورة، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول العامين 2020 و2021 أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل والصربي دوشان لايوفيتش تواليًا.

حصيلة ألقابه

ورفع الروسي رصيده إلى 16 لقبًا من أصل 28 مباراة نهائية، وعاد الى منصة التتويج لأول مرة منذ أن أحرز لقب دورة فيينا في أكتوبر على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.

وبهذا التتويج، سيشق مدفيديف طريقه الإثنين إلى نادي العشرة الأوائل في تصنيف «أيه تي بي» بعدما دخل دورة روتردام وهو في المركز الحادي عشر.