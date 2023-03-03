دورة دبي للتنس: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق الروسي دانييل مدفيديف المصنف سابعا عالميا الخسارة الأولى بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عندما تغلب عليه في المجموعتين ستة لأربعة اليوم الجمعة في نصف نهائي دورة دبي الدولية في كرة المضرب.

وضرب مدفيديف الذي أوقف سلسلة 20 فوزا متتاليا لديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، موعدا مع مواطنه أندي روبليف السادس وحامل اللقب والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف بستة ثلاثة وسبعة لستة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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ولم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صعوبة تذكر كي يبلغ الدور ربع النهائي لدورة دبي الـ500 نقطة لكرة التنس، وذلك بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور بـ«ستة لاثنين» و«ستة لثلاثة» الأربعاء.