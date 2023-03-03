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دورة دبي للتنس: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 07:54 مساء
دورة دبي للتنس: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بتأهله لنهائي بطولة دبي للتنس على حساب الصرفي نوفاك ديوكوفيتش، 3 مارس 2023. (الإنترنت)
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ألحق الروسي دانييل مدفيديف المصنف سابعا عالميا الخسارة الأولى بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عندما تغلب عليه في المجموعتين ستة لأربعة اليوم الجمعة في نصف نهائي دورة دبي الدولية في كرة المضرب.

وضرب مدفيديف الذي أوقف سلسلة 20 فوزا متتاليا لديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، موعدا مع مواطنه أندي روبليف السادس وحامل اللقب والفائز على الألماني ألكسندر زفيريف بستة ثلاثة وسبعة لستة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
- ديوكوفيتش شارك في أستراليا المفتوحة للتنس وهو مصاب وحقق اللقب

ولم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، صعوبة تذكر كي يبلغ الدور ربع النهائي لدورة دبي الـ500 نقطة لكرة التنس، وذلك بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور بـ«ستة لاثنين» و«ستة لثلاثة» الأربعاء.

الكفة تميل لصالح مدفيديف
وستكون المواجهة السابعة غدا بين مدفيديف وروبليف وتميل الكفة لصالح الأول بأربعة انتصارات متتالية قبل أن يرد الثاني بفوزين متتاليين في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية عام 2001 ودور المجموعات في بطولة الماسترز الختامية العام الماضي.

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