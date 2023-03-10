دورة ويلز الأميركية: موراي يبلغ الدور الثاني بصعوبة

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ البريطاني أندي موراي، المصنف أول عالميا سابقا، على تقليده منذ بداية الموسم وعانى الأمرين لبلوغ الدور الثاني من دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة لـ«الماسترز» في كرة التنس، بفوزه الخميس على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري بسبعة أشواط لستة، وستة لواحد، وستة لأربعة.

واحتاج موراي إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة كي يتخطى عقبة منافسه الأرجنتيني، ليتكرر مشهد الدور الثاني من بطولة أستراليا في يناير الماضي حين احتاج إلى خمس مجموعات وخمس ساعات و45 دقيقة كي يفوز على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، وذلك بعدما احتاج في الدور الذي سبقه إلى قرابة خمس ساعات للفوز على الإيطالي ماتيو بيريتيني، وفق «فرانس برس».

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وأقرّ موراي «بعض المباريات التي لعبت فيها هذا الموسم لا أستحق أن أفوز بها. لكني تمكنت من القتال مجددا. أريد حقا أن أقدم كل ما لدي في هذه الأعوام الأخيرة (من مسيرته). عشت أوقاتا لا تصدق. لا أريد التوقف، أريد المواصلة. أنا متحفز على الدوام».