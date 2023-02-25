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بطولة ريو للتنس: ألكاراس إلى نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 05:04 مساء
بطولة ريو للتنس: ألكاراس إلى نصف النهائي
الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بتأهله لنصف نهائي دورة ريو دي جانيرو للتنس، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)
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فاز الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، من بعد تأخره في كل مجموعة وتغلب على الصربي دوشان لايوفيتش بنتيجة «ستة أربعة» و«سبعة لستة» الجمعة، ليبلغ نصف نهائي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية في كرة التنس.

وحقق ابن التاسعة عشرة فوزه الثالث في ثلاث مباريات على لايوفيتش «32 عاماً»، بينها مواجهة في ربع نهائي دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية الأسبوع الماضي مع المصنف ثمانين عالمياً، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وفي نصف نهائي السبت، سيلاقي ألكاراس المصنّف أول في الدورة التشيلي نيكولاس خارّي المتأهل من التصفيات والفائز على الأرجنتيني سيباستيان باييس المصنف سادساً.

ويسعى ألكاراس إلى الدفاع عن لقبه، بعد أن أصبح العام الماضي أصغر فائز بإحدى دورات الـ500 نقطة لدى اللاعبين المحترفين.

وبلغ نصف النهائي أيضاً البريطاني كاميرون نوري المصنف ثانياً، بفوزه على البوليفي هوغو ديليان بستة لأربعة وستة لواحد وستة لأربعة، وفق موقع «فرانس 24».

نوري يحلم ببلوغ النهائي الثالث له
نوري الساعي لبلوغ ثالث نهائي له هذه السنة، سيلاقي في المربع الأخير الإسباني برنابي ساباتا ميراييس الفائز على مواطنه ألبرت راموس فينيولاس المصنف سابعاً.

وقال ألكاراس: «لقد كانت مباراة معقدة للغاية. ضربة دوشان الأمامية رائعة، ضرباته الخلفية أيضاً، إرساله رائع وضرباته جيدة جداً، وقد أظهر ذلك اليوم، لقد قدّم عرضاً رائعاً».

وتابع: «لكني كنت صلباً. في النهاية، كنت سعيداً لتمكني من حلّ كل تلك المشكلات».

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