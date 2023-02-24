بطولة ريو للتنس: ألكاراس يعبر بصعوبة لربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، بصعوبة إلى ربع نهائي دورة ريو البرازيلية لكرة التنس بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني بسبعة لستة وستة لإثنين وستة لأربعة الخميس، ليبقى على المسار الصحيح للدفاع عن لقبه.

وقال ألكاراس بعد أن تحتم عليه العودة من تأخر بمجموعة «إنه تحد كبير أن تواجه لاعبًا مثل فابيو. إنه لاعب مميز وموهوب جدًا. لا تعرف أبدًا ما يخبئه لك»، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وجدد ألكاراس، القادم من تتويج في بوينوس أيرس الأسبوع الماضي إثر عودته إلى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر للإصابة، فوزه على الإيطالي المصنف 86 عالميًا في المواجهة الثانية بينهما، وللمفارقة كانت الأولى أيضًا في ريو العام الماضي وتحديدًا في نصف النهائي قبل أن يحقق اللقب على حساب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.