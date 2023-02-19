الشاب الإسباني ألكاراس يتأهل إلى نهائي تنس بوينوس أيرس لمواجهة نوري

القاهرة - بوابة الوسط

كلل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، عودته إلى الملاعب بعد غياب دام أربعة أشهر جراء تعرضه للإصابة، بوصوله إلى نهائي دورة بوينوس أيرس على الأراضي الترابية لملاقاة البريطاني كاميرون نوري.

واحتاج ابن الـ19 عاما والمصنف الأول عالميا سابقا، المتوج العام الماضي بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى 77 دقيقة فقط للفوز على مواطنه برنابي زاباتا ميرايس (6-2) و(6-2) في نصف النهائي السبت في العاصمة الأرجنتينية، حسب «فرانس برس».

- الإسباني كارلوس ألكاراس يبلغ ربع نهائي بوينوس أيرس

ويشارك ألكاراس للمرة الأولى في إحدى دورات كرة المضرب منذ غيابه عن الملاعب في منتصف نوفمبر الماضي، عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز، جراء تعرضه لتمزق في عضلات بطنه.

الإصابة أبعدته عن المنافسات، بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي، ليخسر صدارة التصنيف العالمي للصيربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي حقق اللقب.