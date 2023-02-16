الإسباني كارلوس ألكاراس يبلغ ربع نهائي بوينوس أيرس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، عودة إيجابية إلى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر بسبب الإصابة، وبلغ أمس الأربعاء، الدور ربع النهائي من دورة بوينوس أيرس لكرة التنس على الأراضي الترابية بفوزه على الصربي لاسلو دييري.

عانى ابن الـ19 عاما قليلا على مدى ساعتين قبل أن يسقط منافسه المصنف 57 عالميا (6 - 2)، (4 - 6)، (6 – 2)، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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غاب الإسباني عن الملاعب منذ منتصف نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة «باريس للماسترز» لإصابة في قدمه، أبعدته عن المنافسات، بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي، ليخسر صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق اللقب.

قال ألكاراس بعد الفوز: «إنه شعور رائع أن أفوز مجددا، مر وقت طويل من دون أي منافسة أو مباريات، كنت أتعافى فقط، أخيرا حققت فوزي الأول في 2023».

وتابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: «أنا سعيد جدا، لم أتوقع هذه الأجواء الرائعة الداعمة لي، لذا أشكر جماهيري هنا، وأتمنى أن أستمر بهذه الطاقة».

منافسات ربع النهائي

يلتقي في ربع النهائي (يُعفى المصنفون الأربعة الأوائل في الدورة من الدور الأول) مع صربي آخر هو دوشان لايوفيتش الفائز على الأرجنتيني كاميلو أوغو (6 - 3)، (6 -1).

كما تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى ربع النهائي بفوزه على صاحب الأرض فاكوندو دياس (4- 6)، (7- 5)، (7- 6)، (8- 6) ليلتقي مع الأرجنتيني الآخر توماس إتشيفيري الفائز على الإسباني روبرتو بايينا (4 - 6)، (6 - 1)، (6 - 2).