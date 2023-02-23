بطولة «ريو» للتنس: ألكاراس يهزم ألفيش ويبلغ ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالميا وحامل اللقب، أمس الأربعاء، ثمن نهائي دورة ريو البرازيلية لكرة التنس، بفوزه على صاحب الأرض ماتيوس ألفيش، بعد استئناف المواجهة بينهما غداة توقفها بسبب الأمطار.

وأُوقفت المباراة جراء هطول أمطار غزيرة عندما تقدم ألكاراس، وفي أول مباراة له على الملاعب الترابية في البرازيل، بنتيجة ستة لأربعة وخمسة لاثنين، قبل أن يعود اللاعبان إلى ملعب «غوغا كويرتن» لاستكمال المنافسات، لينهي

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ألكاراس ما بدأه أمام المصنف 556 عالميا والمدعوم من جماهيره، بفوزه عليه ستة أربعة في المجموعتين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

مواجهة ثمن النهائي

وضرب ألكاراس، المصنف الأول عالميا سابقا، موعدا في ثمن النهائي مع الإيطالي فابيو فونييني المصنف الـ86 عالميا، والفائز بدوره على مدى يومين على التشيلي توماس باريوس بنتيجة ستة اثنين وستة لثلاثة، لحجز مقعد إلى ربع النهائي.

وعلّق ألكاراس على فوزه بعدما خسر الشوطين الأوليين بعد العودة قائلا «كانت مباراة صعبة ومعقدة، وأظهرت النتيجة ذلك».

وتابع مثنيا على منافسه «ألفيش لاعب رائع، والذي أظهره هنا على الرغم من الظروف، واضطراره للتوقف والعودة في اليوم التالي. ليس من السهل اللعب بهذا الشكل. لكني سعيد بالفوز».