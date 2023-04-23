دورة ميونخ للتنس: رونه يهزم زاندشولب ويتوج باللقب

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعًا عالميًا أربع كرات حاسمة ونجح في الحفاظ على لقبه في دورة ميونخ الألمانية لكرة التنس، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بثلاث مجموعات الأحد في المباراة النهائية.

وتمكن الدنماركي الشاب من العودة من تأخر بخمسة أشواط لشوطين في المجموعة الثالثة والحاسمة وجدد فوزه على الهولندي في إعادة لنهائي العام الماضي بنتيجة (ستة أشواط لأربعة) و(ستة لواحد) و(سبعة لستة)، حسب «فرانس برس».

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وقال بعد أن حقق لقبه الأول هذا العام والرابع في مسيرته «أنا مرهق ومتعب جدًا، لكني قاومت. كانت معركة رائعة».

وبعد أن تبادل اللاعبان الكسر باكرًا في المجموعة الأولى، جدده رونه في الشوط السابع ليمضي ويفوز بها بستة أشواط لأربعة.

لكن الهولندي المصنف (29 عالميًا) والذي خسر نهائي العام الماضي بعد أن انسحب خلال المجموعة الأولى لآلام في الصدر، رد بقوة في الثانية وحسمها بستة أشواط لواحد.

رونه قلب تأخره وفاز

وبدا أنه في طريقه للثأر من منافسه بعد أن تقدم بخمسة أشواط لاثنين في المجموعة الحاسمة.

قبل ذلك، أخذ رونه (19 عامًا) وقتًا مستقطعًا طبيًا لمعالجة ما بدا آلاما في الكتف وعاد إلى أرض الملعب وهو متأخر بثلاثة أشواط لواحد.

لكن الدنماركي، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز الأسبوع الماضي، أنقذ نقطتين لخسارة المباراة في الشوط الثامن عندما كان متأخرًا فكسر إرسال منافسه، ومن ثم نقطتين عند التعادل بستة أشواط على إرسال منافسه أيضًا ففرض المجموعة إلى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه ومعه اللقب.