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دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام تسيتسيباس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 06:56 مساء
دورة برشلونة للتنس: ألكاراس يتوج باللقب ويكرس«العقدة» أمام تسيتسيباس
الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه بلقب دورة برشلونة للتنس، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
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كرَّس الإسباني كارلوس ألكاراس تفوقه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عندما تغلب عليه بمجموعتين، (ستة لثلاثة) و(ستة لأربعة) الأحد في المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة التنس محتفظًا باللقب.

وهو الفوز الرابع لألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على اليوناني الخامس في أربع مواجهات بينهما، والثاني في الدورة الكاتالونية بعد الأول في ربع نهائي العام الماضي، حسب «فرانس برس».

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وواجه ألكاراس بعض الصعوبات في بداية المجموعة الأولى وخسر إرساله في أشواطها الأولى لكنه رد بسرعة فارضًا التعادل ثم حسمها في صالحه.

وتابع ألكاراس (19 عامًا) أفضليته في المجموعة الثانية ونجح في كسر إرسال اليوناني في الشوط السادس وتقدم بأربعة أشواط لاثنين وحافظ على تقدمه حتى حسمها في صالحه، وبالتالي فاز بالمباراة في 79 دقيقة ونجح في الحفاظ على لقب إحدى الدورات للمرة الأولى في مسيرته.

وعزز ألكاراس ثقته قبل شهر من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعدما غاب عن بطولة أستراليا بسبب الإصابة.

مسيرة إنجازات يبدأها ألكاراس
وهو اللقب التاسع لألكاراس في مسيرته الاحترافية ويبقى أبرزها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، والثالث هذا الموسم بعد إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف على الملاعب الصلبة قبل شهر على حساب الروسي دانييل مدفيديف وبوينس آيرس في فبراير الماضي.

يذكر أنها الدورة الأولى التي يشارك فيها ألكاراس بعد غياب عن الملاعب منذ إصابته في المباراة نصف النهائية لدورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، خسر تسيتسيباس للمرة الثالثة في نهائي دورة برشلونة بعد العامي 2018 و2021 أمام الإسباني الآخر رافايل نادال الغائب الأبرز عن الملاعب بسبب الإصابة.

تسيتسيباس ليس في أفضل مواسمه
كما هي المباراة النهائية الثانية التي يخسرها اليوناني هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويخوض ألكاراس وتسيتسيباس دورة مدريد لماسترز الألف اعتبارًا من الأسبوع المقبل في غياب ديوكوفيتش ونادال المصابين.

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