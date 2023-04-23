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دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تحتفظ بلقبها بعد الفوز على سابالينكا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 04:52 مساء
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تحتفظ بلقبها بعد الفوز على سابالينكا
البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بلقبها الثاني تواليًا في دورة شتوتغارت للتنس، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
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حققت البولندية المصنفة أولى عالميًا إيغا شفيونتيك لقبها الثاني تواليًا في دورة شتوتغارت الألمانية لكرة التنس، بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين على البيلاروسية المصنفة ثانية أرينا سابالينكا في المباراة النهائية الأحد.

وفازت شفيونتيك على منافستها بمجموعتين، بواقع (ستة لثلاثة) و(ستة لأربعة) على ملاعب شتوتغارت الترابية، لتواصل استعداداتها للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» في مايو المقبل، حسب «فرانس برس».

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وتمكنت شفيونتيك، التي تحمل أيضًا لقب أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، من كسر إرسال سابالينكا في آخر المجموعة الأولى وفي افتتاح الثانية، لتحقق فوزًا مثيرًا.

لقبان متتاليان وإنجاز قياسي
وبالتالي، باتت البولندية البالغة (21 عامًا)، أول لاعبة تحقق لقبين متتاليين في شتوتغارت منذ الألمانية أنجليك كيربر في 2015 و2016.

كما أن هذه المباراة النهائية كانت الأولى التي تجمع المصنفة أولى مع المصنفة ثانية عالميًا على الملاعب الترابية منذ نهائي رولان غاروس 2013، عندما فازت الأميركية سيرينا وليامس على الروسية ماريا شارابوفا.

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