دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا إلى النهائي وشفيونتيك تلتقيها بعد إصابة أنس جابر

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت البيلاروسية المصنفة ثانية عالمياً أرينا سابالينكا نهائي دورة شتوتغارت الألمانية في كرة التنس للعام الثالث على التوالي، بعد فوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين متتاليتين السبت، فيما ودعت التونسية أنس جابر المنافسات بسبب الإصابة، لتضرب شفيونتيك موعداً مع البيلاروسية في النهائي.

وسيطرت حاملة لقب أستراليا المفتوحة على منافستها وفازت عليها بنتيجة (ستة واحد) و(ستة اثنين) لتحافظ على مسارها للفوز بلقب ثالث هذا العام، ورغم بلوغها النهائي الثالث توالياً، لم تفز سابالينكا باللقب بعد في شتوتغارت، وفق «فرانس برس».

ففي العام 2021، خسرت البيلاروسية البالغة 24 عاماً أمام الأسترالية آشلي بارتي، وأمام البولندية إيغا شفيونتيك في 2022.

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وتلتقي سابالينكا منافستها شفيونتيك في إعادة لنهائي العام الماضي بعد أن تقدمت البولندية على التونسية أنس جابر بثلاثة أشواط لصفر قبل أن تنسحب الأخيرة بداعي الإصابة.

وتوجهت البولندية إلى جابر لمواساتها، فقالت الأخيرة «في الشوط الأول لا أدري ما حصل، كنت متحمسة جداً لمواجهة إيغا اليوم. أنا آسفة، لقد حاولت الركض لكن إيغا لا تُسهل الأمور دائماً».

جابر خضعت لعملية

وخضعت جابر لعملية جراحية بسيطة في فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.

وبعد عودتها نجحت جابر في إحراز لقب دورة تشارلستون الأميركية بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش في 9 أبريل الحالي.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الإصابة ستحرم جابر من الدفاع عن لقبها في دورة مدريد الأسبوع المقبل.