دورة شتوتغارت للتنس: أنس جابر تبلغ نصف النهائي وتلتقي شفيونتيك

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالمياً الجمعة نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة التنس بفوزها السهل على البرازيلية بياتريز حداد مايا بمجموعتين دون رد بواقع (ستة ثلاثة) و(ستة صفر). وستواجه التونسية في نصف النهائي البولندية المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتين لواحدة.

وهذا الفوز هو السابع توالياً لجابر هذا الموسم في سبع مباريات خاضتها على الملاعب الترابية وستواجه في نصف النهائي البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا بثلاث مجموعات، بواقع (ستة لأربعة) و(ستة واحد) و(ستة اثنين) ، حسب «فرانس برس».

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من جهتها، قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، تأخرها بمجموعة لتفوز على الإسبانية باولا بادوسا بثلاث مجموعات، بواق و(سته لأربعة) و(ستة لأربعة) و(ستة لأربعة) في ساعتين ونصف.

وهذه هي المرة الثانية توالياً التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتغارت.

وجددت البيلاروسية فوزها على بادوسا 31 عالمياً في الدورة ذاتها بعد أن أقصتها من نصف نهائي العام الماضي لتعادل المواجهات بينهما بواقع مواجهتين.

سابالينكا إلى نصف النهائي

وهذه المرة الرابعة التي تبلغ سابالينكا نصف النهائي هذا العام من ست دورات شاركت فيها.

لا تزال البيلاروسية تبحث عن لقبها الأول في شتوتغارت بعد أن حلت وصيفة في 2021 للأسترالية آشلي بارتي و2022 للبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى التي تدافع عن لقبها هذا العام. وتلتقي في نصف النهائي مع الروسية أناستازيا بوتابوفا الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالمياً.