دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل إلى ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، عودة ناجحة إلى المنافسات بعد غياب قرابة 45 يومًا، واستهلت الخميس حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الصينية شينوين جانغ بالمجموعتين بواقع (ستة واحد) و(ستة لأربعة) لتبلغ ربع النهائي.

وغابت شفيونتيك 21 عامًا عن الملاعب منذ خروجها من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف بسبب إصابة في ضلوعها ولم تتمكن من الدفاع عن لقبها في ميامي، حسب «فرانس برس».

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أُعفيت من الدور الأول في شتوتغارت على غرار المصنفات الأربع الأوليات قبل أن تنهي مباراتها ضد جينغ في أقل من 90 دقيقة.

قالت بعد الفوز «شعرت أنني بحاجة إلى التركيز بنسبة 100% من البداية إلى النهاية، للتفكير في الأسلوب والتكتيك. أنا سعيدة جدًا لأنني لست جامدة ويمكنني أن ألعب بشكل جيد، على الرغم من أنني غبت لفترة».