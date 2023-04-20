  • Alwasat News
Atwasat

دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل إلى ربع النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 08:22 مساء
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل إلى ربع النهائي
البولندية إيغا شفيونتيك تحتفل بتأهلها إلى الدور ربع نهائي دورة شتوتغارت للتنس، 20 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، عودة ناجحة إلى المنافسات بعد غياب قرابة 45 يومًا، واستهلت الخميس حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الصينية شينوين جانغ بالمجموعتين بواقع (ستة واحد) و(ستة لأربعة) لتبلغ ربع النهائي.

وغابت شفيونتيك 21 عامًا عن الملاعب منذ خروجها من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف بسبب إصابة في ضلوعها ولم تتمكن من الدفاع عن لقبها في ميامي، حسب «فرانس برس».

- دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده
- دورة شتوتغارت للتنس: أنس جابر تبلغ ربع النهائي بفوزها على يلينا أوستابنكو

أُعفيت من الدور الأول في شتوتغارت على غرار المصنفات الأربع الأوليات قبل أن تنهي مباراتها ضد جينغ في أقل من 90 دقيقة.

قالت بعد الفوز «شعرت أنني بحاجة إلى التركيز بنسبة 100% من البداية إلى النهاية، للتفكير في الأسلوب والتكتيك. أنا سعيدة جدًا لأنني لست جامدة ويمكنني أن ألعب بشكل جيد، على الرغم من أنني غبت لفترة».

المواجهة في الدور المقبل
تلتقي تاليًا مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش بصعوبة بثلاث مجموعات، بواقع (ستة لاثنين) و(سبعة ستة) و(سبعة ستة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)
المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية

المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيسي التنفيذي لبايرن: بالتأكيد سنشتري مهاجما الصيف المقبل
الرئيسي التنفيذي لبايرن: بالتأكيد سنشتري مهاجما الصيف المقبل
رئيس توتنهام: لا يهم الفوز بلقب.. يكفي كين أنه أسطورة الفريق
رئيس توتنهام: لا يهم الفوز بلقب.. يكفي كين أنه أسطورة الفريق
المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن
المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل إلى ربع النهائي
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل ......
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال...
دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده
دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده...
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال...
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل...
المزيد