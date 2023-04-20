دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الألماني ألكسندر زفيريف من مباراته الأولى في الدور الثاني من دورة شتوتغارت الدولية لكرة التنس على أرضه في يوم عيد ميلاده، بخسارته أمام الأسترالي كريستوفر أوكونيل المصنف 82 عالميًا في المجموعتين (سبعة ستة) و(ستة أربعة).

ويمر الألماني بفترة سيئة ولم يعد لمستوياته المعهودة منذ الإصابة التي تعرض لها العام الماضي في رولان غاروس وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما أدى لتراجعه إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي، وفق «فرانس برس».

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ودخل زفيريف إلى المباراة في يوم عيد ميلاده الـ26 بعد يوم من الموعد المقرر بسبب الأمطار التي أرجأت المنافسات من الأربعاء إلى الخميس.

وبعد أن أُعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل في الدورة، خسر إرساله في وقت مبكر من المجموعة الأولى.

وتأهل الدنماركي الشاب هولغر رونه، المصنف أول في الدورة، إلى ربع النهائي بإقصائه ألمانياً آخر هو يانيك هانفمان في المجموعتين (ستة ثلاثة) و(ستة أربعة).

رونه معتاد على هذه الأجواء

علّق رونه الذي وصل إلى المركز السابع في التصنيف العالمي هذا الأسبوع، الأعلى في مسيرته، بعد أن حل وصيفًا لدورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الماضي على الطقس البارد «أنا من الدنمارك، في مستهل الموسم هناك دائماً أيام كهذه وأحياناً أسوأ».

يواجه في ربع النهائي التشيلي كريستيان غارين الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو في المجموعتين (ستة ثلاثة) و(سبعة ستة).