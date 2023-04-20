دورة شتوتغارت للتنس: أنس جابر تبلغ ربع النهائي بفوزها على يلينا أوستابنكو

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت المصنفة رابعة عالميا التونسية أنس جابر، الأربعاء، إلى ربع نهائي دورة شتوتغارت لكرة التنس بعد عودتها من التأخر في المجموعة الأولى وتغلبها على اللاتفية يلينا أوستابنكو بثلاث مجموعات بواقع (ستة لواحد وسبعة خمسة وستة لثلاثة).

وتخوض جابر المنافسات في المدينة الألمانية بعد تتويجها منذ قرابة عشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية، حسب «فرانس برس».

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وبعد أن أعفيت من الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، عانت جابر في المجموعة الأولى من خسارتها بنتيجة كاسحة وعادت من تأخر خمسة لثلاثة في المجموعة الثانية قبل أن تقلب الطاولة على منافستها بطلة رولان غاروس 2017.

مواجهة ربع النهائي

وتلتقي تاليا مع الكازاخية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد مايا.

كما تأهلت أرينا سابالينكا، الثانية عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة، إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا للمرة الثالثة هذا العام بستة اثنين وستة لثلاثة.