نادال ينسحب من دورة مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإسباني رافايل نادال، الخميس، انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقا إلى «أسابيع وأشهر صعبة».

وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوبا بنص على حسابه في إنستغرام: «حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «الإصابة لم يجر علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة» في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية التي توج بلقبها 14 مرة.