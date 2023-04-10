أنس جابر ترتقي للمركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس بعد الفوز بدورة تشارلستون الأميريكية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتقت أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الصادر الإثنين غداة إحرازها لقب دورة تشارلستون الأميريكية ذات الـ500 نقطة على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش.

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وتُوجت التونسية (28 عاماً) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس، حسب «فرانس برس».

تصنيف لاعبات التنس العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735

4. أنس جابر (تونس) 5031 (+1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990 (-1)

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4346

7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191

10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162

وكانت جابر تأهلت إلى النهائي بفوزها السبت على الروسية داريا كاساتكينا (7-5 و7-5). وكسرت الأخيرة التي أحرزت لقب الدوري في 2017 إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم (5-2)، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية متقدمة (5-3).

وبعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى (7-5) في 52 دقيقة. وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة لتبلغ بذلك أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها الرياضية.