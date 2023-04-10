  • Alwasat News
Atwasat

أنس جابر ترتقي للمركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس بعد الفوز بدورة تشارلستون الأميريكية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 06:09 مساء
أنس جابر ترتقي للمركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس بعد الفوز بدورة تشارلستون الأميريكية
تتويج أنس جابر في دورة تشارلستون الأميريكية. (إنترنت)
alwasat radio

ارتقت أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الصادر الإثنين غداة إحرازها لقب دورة تشارلستون الأميريكية ذات الـ500 نقطة على حساب السويسرية بيليندا بنتشيتش.

- التونسية أنس جابر تضرب موعدا مع نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس

وتُوجت التونسية (28 عاماً) باللقب الأول لهذا العام والرابع في مسيرتها الاحترافية، فصعدت مرتبة واحدة على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس، حسب «فرانس برس».

تصنيف لاعبات التنس العشر الأوليات:
1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8975 نقطة
2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6891
3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5735
4. أنس جابر (تونس) 5031 (+1)
5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4990 (-1)
6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 4346
7. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4305
8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3505
9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3191
10. بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162

وكانت جابر تأهلت إلى النهائي بفوزها السبت على الروسية داريا كاساتكينا (7-5 و7-5). وكسرت الأخيرة التي أحرزت لقب الدوري في 2017 إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم (5-2)، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الروسية متقدمة (5-3).

وبعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى (7-5) في 52 دقيقة. وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة لتبلغ بذلك أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها الرياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا
شاهد.. «هنا ليبيا» يواصل رصد الأجواء الرمضانية بالمدن الليبية

شاهد.. «هنا ليبيا» يواصل رصد الأجواء الرمضانية بالمدن الليبية
كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ

كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ
«الأعلى للقضاء» يقرر العفو عن فئات من السجناء

«الأعلى للقضاء» يقرر العفو عن فئات من السجناء
كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ
كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ
فياريال في بيان رسمي: ندعم «باينا» في شكواه ضد فالفيردي
فياريال في بيان رسمي: ندعم «باينا» في شكواه ضد فالفيردي
أوسيمين يسابق الزمن للحاق بمواجهة ميلان وشكوك حول مشاركته
أوسيمين يسابق الزمن للحاق بمواجهة ميلان وشكوك حول مشاركته
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
ديوكوفيتش يعلن جاهزيته للملاعب الترابية عبر دورة مونتي كارلو للتنس
ديوكوفيتش يعلن جاهزيته للملاعب الترابية عبر دورة مونتي كارلو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد
«فرانس برس»: عرض قطري جديد لشراء مانشستر يونايتد...
المزيد
أنس جابر ترتقي للمركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس بعد الفوز بدورة تشارلستون الأميريكية
أنس جابر ترتقي للمركز الرابع في التصنيف العالمي للتنس بعد ......
ووريرز وكليبرز إلى الأدوار الإقصائية وليكرز إلى ملحق دوري السلة الأميركي
ووريرز وكليبرز إلى الأدوار الإقصائية وليكرز إلى ملحق دوري ......
«راموس» أشهر بديل لـ«كريستيانو» أمل بنفيكا أمام إنتر في دوري الأبطال
«راموس» أشهر بديل لـ«كريستيانو» أمل بنفيكا أمام إنتر في دوري......
ديوكوفيتش يعلن جاهزيته للملاعب الترابية عبر دورة مونتي كارلو للتنس
ديوكوفيتش يعلن جاهزيته للملاعب الترابية عبر دورة مونتي كارلو......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
المزيد