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دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا تعوض تأخرها وتبلغ نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 04:46 مساء
دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا تعوض تأخرها وتبلغ نصف النهائي
البيلاروسية أرينا سابالينكا تحتفل بتأهلها إلى نصف نهائي شتوتغارت للتنس، 21 إبريل 2023. (الإنترنت)
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عوّضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، تأخرها بمجموعة لتفوز على الإسبانية باولا بادوسا بثلاث مجموعات بواقع (ستة أربعة) في الثلاث مجموعات في ساعتين ونصف وتبلغ الجمعة نصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية لكرة التنس.

وهذه المرة الثانية تواليًا التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتغارت، وفق «فرانس برس».

وجددت البيلاروسية فوزها على بادوسا 31 عالميًا في الدورة ذاتها بعد أن أقصتها من نصف نهائي العام الماضي لتعادل المواجهات بينهما اثنين لثنين.

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لا زالت البيلاروسية تبحث عن لقبها الأول في شتوتغارت بعد أن حلت وصيفة في 2021 للأسترالية آشلي بارتي و2022 للبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى التي تدافع عن لقبها هذا العام.

تلتقي في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميًا أو الروسية أناستازيا بوتابوفا.

المواجهة بين سبالينكا وبادوسا
وشهدت المباراة ندية بين سابالينكا وبادوسا المقربتين جدًا خارج المنافسات، وبدت بادوسا في طريقها إلى الفوز بعد أن خطفت المجموعة الأولى لصالحها وتقدمت (ثلاثة لواحد) في الثانية.

لكن سابالينكا الباحثة عن لقبها الثالث هذا العام عرفت طريق العودة لتبقى على المسار نحو لقب أول في شتوتغارت.

أما بادوسا فلا تزال تبحث عن أول نهائي لها منذ تتويجها في سيدني مطلع العام الماضي باللقب الثالث في مسيرتها.

وتلتقي لاحقًا التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة في الدورة، مع البرازيلية بياتريز حداد مايا وشفيونتيك مع التشيكية كارولينا بليشكوفا.

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