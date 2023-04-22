دورة برشلونة للتنس: تسيتسيباس يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لنهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس للمرة الثالثة، بعد فوزه اليوم السبت على الإيطالي لورينزو موسيتي، بواقع مجموعتين لواحدة.

فاز اليوناني على موسيتي في المجموعة الأولى بـ(ستة لأربعة)، قبل أن يفقد المجموعة الثانية لصالح الأخير بـ(سبعة لخمسة)، واقتنص المجموعة الفاصلة بواقع (ستة لثلاثة) في مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة، حسب «فرانس برس».

- دورة شتوتغارت للتنس: سابالينكا إلى النهائي وشفيونتيك تلتقيها بعد إصابة أنس جابر

- دورة شتوتغارت للتنس: أنس جابر تبلغ نصف النهائي وتلتقي شفيونتيك

ودخل تسيتسيباس اللقاء دون أن يعاني في أي مباراة من قبل خلال البطولة، ودون أن يخسر حتى إرسالاً واحداً، قبل أن يفاجئه موسيتي ويأخذ منه المجموعة الثانية، إلا أن اليوناني تمكن من الفوز في النهاية.