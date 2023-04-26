مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، في دورة تشوهاي الصينية لكرة التنس، مما يمهد لعودة نخبة اللاعبين إلى الصين بعد انقطاع دام أربع سنوات، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسب ما أفاد منظمو الدورةـ الأربعاء.

ويخوض مدفيديف المصنف الأول عالمياً سابقاً والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام 2021 ووصيف بطولة أستراليا المفتوحة مرتين عامي2021 و2022، دورة تشوهاي المقررة من 20 حتّى 26 سبتمبر المقبل، وفق «فرانس 24».

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وأفادت رابطة اللاعبين المحترفين «إيه تي بي» أن المشرفين على دورة تشوهاي أجروا محادثات «مثمرة» مع أبطال آخرين في البطولات الأربع الكبرى ولاعبين مصنفين في مراكز متقدمة.

وسيتم الإعلان عن مزيد من أسماء النجوم قريبا، في حين ستنظم دورة أخرى بالتزامن مع دورة تشوهاي، في مدينة تشنغدو، جنوب غرب الصين.

وتلي ذلك دورة بكين التي تبدأ في أواخر سبتمبر، قبل دورة شنغهاي لماسترز الألف المرموقة في أكتوبر المقبل.

العودة إلى الصين

قال مدفيديف (27 عاما) عن مشاركته الأولى في تشوهاي: «أتطلع للعودة إلى الصين واللعب في مركز هينغكين الدولي للتنس».

وتابع «أتوق لرؤية المدينة والملعب، وقد سمعت عنهما الكثير من الأشياء الجيدة».

وفاز الأسترالي أليكس دي مينور بالنسخة الأولى من دورة تشوهاي بالقرب من هونغ كونغ، في العام 2019.

وبدورها، أكدت رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي إيه» في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعود أيضا إلى الصين هذا العام.