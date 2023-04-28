بيئة فيكتور أوسيمين: اللاعب لم يتفق مع أي نادٍ

القاهرة - بوابة الوسط

نفت بيئة اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، توصله لاتفاق مع أي ناد حول شروطه الشخصية، من أجل اللعب معهم في الموسم المقبل.

ويقدم أوسيمين موسما مميزا مع ناديه نابولي، إذ يقترب ورفاقه من تكرار إنجاز غاب لـ33 عاما عن جدار قلعة الجنوب، بتحقيق لقب الدوري الإيطالي الذي حصده من قبل دييغو أرماندو مارادونا العام 1990، حسب فابريزيو رومانو.

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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني في وقت سابق عبر مدرائه أنه يضع تعزيز مركز رأس الحربة في الفريق أولوية في الصيف المقبل، من أجل تعزيزه بلاعب من طراز رفيع، فيما ربطت تقارير إعلامية بين رغبة البايرن والمهاجم النيجيري المتألق.

قيمة أوسيمين السوقية

ومع اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي كذلك، فإن «الميركاتو» الصيفي المقبل، سيشهد صراعا ضروسا على خدمات المهاجم أوسيمين (24 عاما)، على الرغم من عدم وجود نية لدى نابولي في خسارة خدماته الموسم المقبل، حيث أكد رومانو أن نابولي لم يحدد رغباته المالية من أجل التخلي عن خدمات مهاجمه، مما يؤكد تمسكه الكبير بالنيجيري المتألق.

ومع التألق الكبير هذا الموسم، فإن القيمة السوقية لأوسيمين تضاعفت، حيث وصلت إلى 100 مليون يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، بعد أن اشتراه نابولي في صيف 2020 من نادي ليل الفرنسي بقيمة 50 مليون يورو.

الرحيل عن نابولي ممكن

وتحدث وكيل اللاعب في وقت سابق عن إمكانية رحليه الموسم المقبل، وإذا ما كان سيتأقلم في أي من الدوريات الخمسة الكبرى، وقال: «أوسيمين لن يعاني في الدوريات الخمسة الكبرى، بإمكانه اللعب لكبار أندية القارة، سيكون رائعا في الدوري الإنجليزي، كذلك يمكنه الذهاب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الدوري الألماني وجهة رائعة كذلك».

بينما لم يغلق المدير الرياضي لنادي نابولي لاورينتس باب الرحيل أمام أوسيمين، مشيرا إلى أنه لا يمكن رفض عرض مجنون، قال: «كفارا وأوسيمين؟ لن يكون من الصعب الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، نحن جيدون في التعاقدات، ولكن لا تقل أبدا في حالة تقديم اقتراحات مجنونة. أعتقد أنهم سيبقون لفترة طويلة».