رئيس نابولي: الحديث عن انتقال كفاراتسخيليا وأوسيمين «مبكر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس أن ناديه يرغب في الاحتفاظ بنجومه خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين، بينما أشار المدير الرياضي للفريق أن سوق الانتقالات لم يفتح بعد وأن الحديث عن انتقال اللاعبين «أمر مبكر».

وقال لاورينتس: «كفارا وأوسيمين؟ لن يكون من الصعب الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، نحن جيدون في التعاقدات، ولكن لا تقل أبدًا في حالة تقديم اقتراحات مجنونة. أعتقد أنهم سيبقون لفترة طويلة»، بحسب تصريحاته التي نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وعن مستقبل المكسيكي هيرفينغ رودريغو لوزانو، قال رئيس نابولي: «أتمنى أن يبقى لوزانو لسنوات عديدة».

الرغبة في الاحتفاظ باللاعب

بينما أكد المدير الرياضي لنابولي كريستيانو جيونتولي عدم رغبة فريقه في الاستغناء عن المهاجم كفاراتسخيليا: «خفيشا لاعب رائع ونريد الاحتفاظ به، ليس الأمر كذلك حتى أن نذكر سعر محدد لبيعه».

وأردف: «في هذه اللحظة، كفاراتسخيليا ليس للبيع. السوق لم يبدأ حتى، من المبكر الحديث عن انتقال اللاعب لأي فريق».