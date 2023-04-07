وكيله: فيكتور أوسيمين أفضل من إيرلينغ هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

فجر أندريا داميكو وكيل أعمال لاعب فريق نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين مفاجأة من العيار الثقيل حينما فضّل وكيله على لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند.

وقال داميكو في حوار لإذاعة «راديو 24» الإيطالية حينما سُئل عن لاعب نابولي: «في اللحظة الحالية أوسيمين أفضل مهاجم في العالم، بالطبع أفضل من هالاند»، حسب «سكاي سبورت».

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وأردف: «أوسيمين لن يعاني في الدوريات الخمس الكبرى، بإمكانه اللعب لكبار أندية القارة، سيكون رائعاً في الدوري الإنجليزي، كذلك يمكنه الذهاب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي».