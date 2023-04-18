ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي (1-1) على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في إياب ربع النهائي الثلاثاء.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).

وأظهر نابولي مستوى عاليًا خلال الموسم الحالي، سواء على مستوى الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، مما حدا بالمتابعين لتصنيفه أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

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ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب «جوسيبي مياتسا» الأربعاء، علماً أن إنتر فاز ذهابًا (2-0).

وفي المباراة الأخرى، أكد فريق ريال مدريد الإسباني تفوقه على تشيلسي الإنجليزي، عندما فاز بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.