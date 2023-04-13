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أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 08:29 مساء
أندية الدوري الإنجليزي تقول «لا للمراهنات» على قمصانها
شعار الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ». (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الخميس سحب أسماء شركات المراهنات والقمار عن قمصان أندية «البريميرليغ» بحلول نهاية موسم 2025- 2026، وذلك بعد اتفاق جماعي بين الأندية.

وترعى شركات المراهنات والقمار ثمانية من أندية الدرجة الأولى العشرين، علماً أن الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات ستسمح بإتمام الصفقات الحالية من دون مواجهة الأندية لعقوبات إلغاء العقود، وفق «فرانس برس».

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قالت الرابطة في بيان «وافقت أندية الدوري الإنجليزي بشكل جماعي اليوم على سحب شعار شركات المراهنات عن الجهة الأمامية للقمصان أيام المباريات للأندية، ليصبح أول دوري رياضي في المملكة المتحدة يتخذ مثل هذا الإجراء طوعاً من أجل الحد من إعلانات المراهنات».

وأضاف «يأتي هذا الإعلان بعد مشاورات مكثفة شملت الرابطة وأنديتها ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة كجزء من المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المراهنات الحالية».

جرى بالفعل حظر رعاية شركات المراهنات على قمصان كرة القدم في إيطاليا وإسبانيا.

الحظر الشامل
وحسب ما ورد في البيان، فإن مراجعة الحكومة البريطانية لتشريعات المراهنات لن ترقى إلى مستوى الحظر الشامل على رعاية القمصان بسبب الصعوبات المالية التي قد تتسبب في زيادة الأعباء على الأندية.

ومع ذلك، فإن الدوري الممتاز الذي يتباهى بأعلى عائدات لحقوق البث التلفزيوني عن أي دوري كرة قدم في العالم، تعرض لضغوط للدخول في اتفاق طوعي، علماً أن الأندية الثمانية التي تشملها عقود الرعاية هي كل من بورنموث، برنتفورد، إيفرتون، فولهام، ليدز، نيوكاسل، ساوثمبتون ووست هام.

كما وقّع أستون فيلا عقداً مع شركة المراهنات «بي كيه 8» للمواسم الثلاثة المقبلة.

المراهنات المسؤولة
وأضافت الرابطة «يعمل الدوري الممتاز أيضاً مع رياضات أخرى على تطوير رمز جديد لرعاية المراهنات المسؤولة» ولمساعدة الأندية في الانتقال بعيداً عن وضع شعار هذه الشركات على الجهة الأمامية للقمصان، على أن يدخل الاتفاق الجماعي حيز التنفيذ في نهاية موسم 2025- 2026».

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