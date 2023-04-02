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الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويهزمه بهدفين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 08:32 مساء
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويهزمه بهدفين
لاعبو نيوكاسل يحتلفون بالفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، 2 إبريل 2023. (الإنترنت)
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ثأر نيوكاسل من ضيفه مانشستر يونايتد وأزاحه عن المركز الثالث بالفوز عليه بهدفين لصفر، الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت المباراة إعادة لنهائي كأس الرابطة الذي حسمه يونايتد بالنتيجة ذاتها في 26 فبراير ليحرز لقبه الأول منذ 2017، ما جعل فريق المدرب إدي هاو متحفزًا تمامًا للخروج منتصرًا أمام جماهيره، وفق «فرانس برس».

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واستحق نيوكاسل فوزه الثالث تواليًا والثالث عشر هذا الموسم، إذ كان الطرف الأفضل طيلة فترات المباراة، ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل برأسية لويلوك بعد لعبة جماعية وتمريرة بالرأس من إيزاك في الدقيقة 65، قبل أن يضيف الثاني بالدقيقة 88 برأسية كالوم ويلسون.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي فشل في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة تواليًا، بعد الهزيمة التاريخية أمام غريمه ليفربول بسبعة أهداف والتعادل السلبي مع مضيفه ساوثمبتون.

التراجع للمركز الخامس
وقد يتراجع يونايتد إلى المركز الخامس الإثنين في حال فوز توتنهام صاحب الـ49 نقطة على مضيفه إيفرتون.

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